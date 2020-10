LIVE TBW – Aaron Hickey: “Bologna scelta migliore per me”

Giornata di presentazioni oggi nella sala stampa dello stadio Renato Dall’Ara dove Aaron Hickey ha incontrato per la prima volta la stampa. Dopo il grande debutto con il Parma, il terzino scozzese si è preso la scena e con chance importanti di giocarsi sul serio una maglia da titolare con Mitchell Dijks.

Perché hai scelto Bologna?

“Prima ho visitato diversi club ma poi ho scelto Bologna e credo sia stata la decisione migliore per me”.

Cosa ti ha detto Mihajlovic prima della partita col Parma?

“Fino a due giorni prima non sapevo di giocare, poi prima di giocare mi ha trasmesso la sua fiducia nei miei confronti. Dopo il match Sinisa ha parlato a tutti complimentadosi per il risultato”.

Avevi garanzie di poter giocare?

“Non mi erano state date garanzie, dovrò dimostrare di meritarmi tutto”.

Come ti stai trovando con i tuoi compagni?

“Mi trovo bene, sono tutti gentili e ci sono tanti giocatori da tutto il mondo. Mi sto trovando molto bene”.

Come ti trovi in Serie A e in città a Bologna?

“Per me è sicuramente una prova importante in uno dei migliori campionati del mondo, è una grande emozione. Giocare nel Bologna è incredibile, ho l’opportunità di affrontare i migliori giocatori del mondo”.

I tifosi sono stati importanti per la tua scelta?

“Molti tifosi mi hanno scritto ma non è stata la sola ragione che mi ha convinto a venire qui”.

Mihajlovic apprezza il coraggio dei calciatori, tu sembri uno che non ha paura.

“Cerco di rimanere calmo perché a volte tendo ad innervosirmi, il mio modo di essere è quello che si è visto lunedì”.

Perché hai scelto la numero 3?

“E’ il numero dei terzini sinistri, non ci sono particolari motivi”.

E’ vero che hai cominciato mediano?

“Sì quando ero molto giovane per un paio di anni ho giocato centrocampista e poi sono ritornato terzino sinistro”.

Hai obiettivi personali e a livello di squadra?

“Cerco di fare il meglio possibile e dare una mano alla squadra, vogliamo ottenere una buona posizione in classifica”.

Sai se giocherai titolare domenica?

“No, non lo so, vediamo cosa deciderà il mister”.

Ti piace la fase difensiva o è molto più divertente andare sul fondo e crossare?

“Mi piace attaccare ma io farò quello che Mihajlovic mi chiederà. Se dovrò stare dietro lo farò e cercherò di imparare bene il ruolo”.

C’era rigore su di te lunedì?

“No non credo”.