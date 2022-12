L’ex rossoblù Bigon potrebbe ripartire da Palermo

Lo riporta Tmw, che sostiene come la pista Bigon sia concreta al di là delle smentite di rito dopo una stagione di transizione in seguito alla separazione dal Bologna. Bigon potrebbe in futuro formare una coppia dirigenziale di mercato assieme a Luciano Zavagno che sta studiando da diesse e rappresenta una figura importante per la società il City Group. L'idea del Palermo è per questa stagione salvarsi ma dalla prossima iniziare una scalata concreta verso la Serie A.