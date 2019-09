L’ex Petkovic rinnova con la Dinamo, ora affronterà l’Atalanta in Champions

Zero gol con la maglia del Bologna in Serie A, grande protagonista invece in patria. Bruno Petkovic ha trovato la sua consacrazione alla Dinamo Zagabria, un rendimento importante che ha portato il club croato a rinnovare il contratto all’attaccante fino al 2024.

“Sono estremamente orgoglioso di veder riconosciuti così i miei sforzi, del fatto che mi sia stato offerto un nuovo accordo. Ringrazio il mio agente e la società, sono orgoglioso e voglio far grandi cose in stagione e anche in Champions League”. Queste le parole di Petkovic che con la Dinamo ha segnato 11 gol in 27 partite l’anno scorso e 2 nelle prime 5 di questa stagione. Ora la Champions, dove i croati saranno avversari dell’Atalanta.