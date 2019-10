Labanti: “Centrocampo forse incompleto. Attacco? Palacio fa girare tutto”

Ospite di Sportoday su Rete 7, il collega Daniele Labanti ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna. Si parte dal centrocampo.

“Il fatto che Dominguez possa arrivare a gennaio è una notizia positiva. Credo sia quel giocatore che possa far decollare il centrocampo del Bologna. La mediana ha un paio di elementi di rottura come Poli e Medel, entrambi fino a qui hanno giocato bene, c’è un giocatore come Soriano che va a finalizzare il gioco del Bologna, anche se è reduce da qualche errore, poi ci sono altri calciatori che vanno compresi. Schouten non lo abbiamo mai visto e forse Dzemaili ha già dato il meglio. In generale appare un centrocampo incompleto”.