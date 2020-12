La Nazione – Bologna in vantaggio per Cutrone

Patrick Cutrone quasi certamente lascerà la Fiorentina a gennaio per trovare maggior spazio. Nella trattativa tra viola e Wolverhampton è stato tolto l’obbligo di riscatto e questo fornisce margini di manovra più ampi a gennaio.

Tra le tante pretendenti a Cutrone ci sarebbe anche il Bologna, ma da Casteldebole la pista è stata molto ridimensionata. Per La Nazione resta però l’accostamento al club rossoblù, anzi, per il quotidiano i felsinei sarebbero in vantaggio su Parma e Sampdoria.