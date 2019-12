Juan Jesus in Stand-by, poche conferme per Mustafi

Il Bologna continua la propria ricerca di un difensore. L’ipotesi al momento più accreditata sembra essere Juan Jesus. Il brasiliano non sta trovando spazio alla Roma e la sua cessione sembra ogni giorno più vicina. Il Bologna è già da diversi giorni sulle sue tracce, ma l’operazione si trova attualmente in stand-by.

Nelle ultime ore è salita alla ribalta anche la voce su Shkodran Mustafi. Il difensore dell’Arsenal è già stato allenato da Sinisa ai tempi della Sampdoria. La pista però, secondo Gazzetta dello Sport, attualmente non trova grandi riscontri.

Sempre in piedi anche le piste per i due centrali del Torino, Lyanco e Bonifazi. Per il brasiliano le speranze sono poche, mentre è molto più concreta la strada che porta all’ex Spal. Buone notizie inoltre dall’infermeria, Dijks sembra recuperare meglio del previsto. I tempi di rientro dell’olandese potrebbero quindi ridursi sensibilmente e permettere un rientro già a fine gennaio.