Inserimento del Siviglia per Nelsson

Questo nonostante sul difensore centrale del Galatasaray sia piombato prepotentemente l'interesse del Siviglia: Il Resto del Carlino questa mattina in edicola è convinto che la squadra spagnola potrebbe sbaragliare la folta concorrenza, che oltre al Bologna vede in campo anche il Torino. La priorità, Siviglia o non Siviglia, per i rossoblù rimane però Lucumì: previsto un rilancio nelle prossime ore.