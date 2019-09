Il Torino sogna ancora Verdi in extremis

Il mercato sta chiudendo: la scadenza è fissata per domani, lunedì 2 settembre, alle ore 20. Tutte le squadre stanno cercando di chiudere le ultime operazioni, tra cui anche il Torino. I granata devono ancora sistemare l’attacco: lo stesso Cairo ha ammesso che c’è ancora un posto che deve essere occupato. Da mesi, il sogno del Toro risponde al nome di Simone Verdi. Il club ha da tempo battuto la concorrenza della Sampdoria, ma non è ancora riuscito a sbloccare definitivamente la trattativa con il Napoli.

Come riporta “gianlucadimarzio.com”, il Torino farà un ultimo tentativo in queste ore. Il ragazzo sembra convinto di accettare l’offerta granata – nonostante l’eliminazione anzitempo dall’Europa League – ma c’è ancora da convincere il club partenopeo. De Laurentiis sarebbe ben felice di fare un po’ di cassa, ma non è dello stesso parere Carlo Ancelotti. Nonostante l’arrivo di Lozano, il tecnico vuole il doppio giocatore in ogni ruolo e, con la cessione di Ounas, ritiene di aver bisogno ancora anche dell’ex esterno del Bologna. Il Toro ci prova, ma è dura: nonostante gli zero minuti anche contro la Juventus, Verdi potrebbe rimanere proprio a Napoli.