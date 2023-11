Il Resto del Carlino – Sassuolo e Cagliari puntano il mirino su Bonifazi

Infatti prima ancora di ragionare su scelte, come se restare nella pianura padana o se prendere parte a lotte di squadre verso la salvezza, è necessario riflettere sui rapporti con il Bologna stesso. Gli stessi osservatori dei rossoblù si stanno cominciando a guardare attorno. Il mirino bolognese è ora puntato sul centrale difensivo Mosquera, ragazzo di 19 anni, della nazionale Under 20 colombiano nato in Spagna. Semmai si dovesse concretizzare il suo arrivo o di un altro sempre nello stesso ruolo, la partenza di Bonifazi diventerebbe sempre più vicina, così come le trattative con le altre squadre di Serie A. Tra le alternative, il Sassuolo ne potrebbe offrire una allettante: lo scambio di Bonifazi con Erlic, già allenato da Motta e che quindi potrebbe entrar bene in squadra.