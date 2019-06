Il Parma punta l’ex Bologna Adam Masina

Il Parma vuole fare un piccolo sgambetto al Bologna. Con Di Marco – attualmente impegnato nell’Europeo under 21 con l’Italia – che tornerà all’Inter (per poi passare in prestito probabilmente al Cagliari), i ducali stanno cercando un nuovo terzino sinistro. Secondo “Tuttosport”, i gialloblu seguono da vicino Adam Masina, ex laterale rossoblu. Il ragazzo attualmente è di proprietà del Watford, ma non disdegnerebbe un ritorno in Serie A: il classe 1994 ha un contratto con gli inglesi fino al 2023, ed il suo valore di mercato si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

Masina ha vestito la maglia del Bologna in Serie A, dal 2015 al 2018. Tra alti e bassi, il terzino sinistro ha dimostrato di avere qualità importanti. In 3 stagioni con la casacca rossoblu addosso, il ragazzo ha totalizzato in campionato 99 presenze, 3 gol e 5 assist.