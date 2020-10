Non è arrivato il difensore nelle ultime ore di mercato dopo la cessione di Bani e l’infortunio di Medel. Il Bologna ci ha provato prima con Lyanco, no del Toro al prestito, poi con Todibo ma il giocatore non ha voluto prendere in considerazione l’idea di trasferirsi in Italia. La rosa dunque rimane così, toccherà a Calabresi e Paz allungare le rotazioni in difesa. Nessun movimento neanche in attacco, resta Santander.

