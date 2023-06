Il Mattino – De Laurentiis stringe su Italiano, ma il piano B è Thiago Motta

Prosegue il treno del calciomercato attorno al Bologna, ancora in attesa del verdetto finale sulla sua classifica in Serie A per la partita contro il Lecce di domenica. I rossoblù sono al centro delle speculazioni di queste ultime settimane per il futuro incerto di Thiago Motta. Il tecnico italobrasiliano sembra orientato a rimanere a Casteldebole anche per la prossima stagione, ma il valzer di panchine che sta scuotendo il calcio italiano potrebbe orientare le sue scelte in altre prospettive.