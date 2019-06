Il centrocampo che verrà

E’ stata una trattativa improvvisa solo in apparenza quella che porterà il giovane centrocampista classe 1997 Jerdy Schouten alla corte di Mihajlovic. Bigon stava corteggiando da tempo il giocatore che lo scorso anno con la maglia Excelsior ha disputato 31 partite in Eredivisie realizzando anche un gol, la squadra è però retrocessa e non ha potuto rinunciare alla volontà del giocatore di andare via. Schouten è stato convinto dopo una visita a Bologna in cui ha visionato le strutture e parlato del progetto con i dirigenti, mentre già ieri ha sostenuto le visite mediche. La società rossoblù ha battuto la forte concorrenza di Ajax e Feyernood, ma non solo, sulle tracce del giocatore c’erano infatti diverse squadre italiane. Un colpo in prospettiva per il Bologna ad un prezzo contenuto: l’offerta per il cartellino si aggira sui due milioni di euro. Lo riporta il sito Gianlucadimarzio.com.