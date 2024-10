Il Bologna provò a prendere Neymar, il racconto di Viviano: “Longo voleva acquistarlo con l’Inter”

Sul talento brasiliano, all'epoca poco più che diciassettenne, aveva messo gli occhi Carmine Longo, che in quel periodo era responsabile dell'area tecnica del Bologna. L'idea del dirigente, scomparso nel 2015 all'età di 71 anni, era quella di creare una sinergia con l'Inter per portare l'asso brasiliano in Europa e farlo crescere. Neymar era ancora giovane, stava muovendo i primi passi in prima squadra nel Santos e per molti club europei c'erano dubbi sulle sue capacità di inserirsi nel duro e ruvido calcio europeo, ma non per Longo che cercò, tramite Viviano, un aggancio con i nerazzurri. Il portiere, infatti, era a metà tra Inter e Bologna (la vicenda si risolse alle buste con un errore nella compilazione da parte dei felsinei), ma in quel momento vestiva la maglia rossoblù e provò a portare a termine la missione: "Longo mi disse di riferire a Branca e Ausilio di aiutarlo a prendere un ragazzo brasiliano che il Bologna da solo non poteva comprare. Servivano circa 7-8 milioni di euro e quel ragazzo era Neymar. Lo feci presente all'Inter ma loro non ascoltarono". In diretta con Viviano c'era anche Ighli Tare, ex dirigente della Lazio, che ha confermato il fatto che Neymar in quel periodo venne proposto a diversi club europei.