Il Bologna non si ferma: lunedì nuovo assalto a Kouamé

È un Bologna scatenato sul fronte calciomercato, quello che si registra nelle ultime settimane. Secondo Gianluca Di Marzio infatti, il Bologna dopo aver chiuso l’affare Tomiyasu ed esser pronto a finalizzare anche per Denswil, mettendo la parola fine per ora al capitolo difesa, i rossoblu sono pronti ad ufficializzare Jerdy Schouten e starebbero preparando un nuovo assalto a Christian Kouamé.

Sul suo blog il giornalista di Sky infatti fa sapere che da lunedì Riccardo Bigon virerà nuovamente sull’attaccante ivoriano del Genoa, identificato come il giocatore ideale per perfezionare il reparto avanzato di Mihajlovic. La distanza tra le parti non è incolmabile, ma la trattativa non sarà delle più semplici

Bologna che continua dunque ad essere protagonista in questa fase di calciomercato