Il Bologna femminile piazza tre innesti

Nicole Lauria, nata a Bologna il 24/12/1999, è un portiere con grande esplosività e agilità, pronta a iniziare una nuova avventura in maglia rossoblù. Cresciuta proprio sotto le Due Torri, ha indossato per la prima volta la maglia del Bologna a 10 anni, per poi iniziare un lungo percorso che l’ha portata in prima squadra all’età di 14 anni nell’ASD Bologna femminile. Nell’estate del 2019 la chiamata del Sassuolo l’ha lanciata in Serie A, e dopo quattro anni ad alto livello ha deciso di riabbracciare il progetto Bologna. «Conosco benissimo l’ambiente, la struttura, i campi e le persone. Alcuni sono quasi amici di famiglia e tornare a Casteldebole è inspiegabile. Non vedo l’ora di cominciare, giocare per la mia città rappresenta molto per me e spero di crescere insieme a questo grande progetto».