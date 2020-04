Il Bologna chiede Favilli e occhi su Stojanovic della Dinamo Zagabria

Nonostante il blocco pressoché totale del calcio mondiale, il mercato non si ferma e il Bologna continua a lavorare per cercare di rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoblu avrebbero chiesto Favilli alla Juventus per rinforzare il proprio attacco. La proposta sarebbe simile a quella formulata per portare Orsolini sotto le Due Torri: prestito con diritto di riscatto.

Oltre all’attacco però i rossoblu puntano a rinforzare anche la difesa. In questo senso si spinge molto per uno spostamento di Tomiyasu al centro della difesa e si punta all’ingaggio di un nuovo terzino destro. Il nome riportato dal Corriere dello Sport è quello di Petar Stojanovic. Il difensore sloveno gioca principalmente a destra ma può essere adattato anche a sinistra, attualmente è in forze alla Dinamo Zagabria.