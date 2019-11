Ibrahimovic-Milan, quando lo svedese disse: “E’ un disastro”

Riecheggiano ancora le parole di Don Garber ‘Zlatan is being recruited by Ac Milan’, ovvero ‘Ibrahimovic è seguito dal Milan’, ma il talento svedese non più tardi di un mese fa pronunciò parole durissime nei confronti della dirigenza rossonera. Nella famosa intervista a Gazzetta, Ibra sentenziò così:

“Questo Milan non è lo stesso che ha fatto innamorare migliaia di tifosi in Italia e nel mondo. È un disastro: molte parole, pochi fatti. Forse c’è gente sbagliata che dovrebbe stare da altre parti. Maldini? Da calciatore era tra i miei preferiti, da dirigente non posso giudicarlo”.