Hickey-Bologna, offerto un lungo contratto

Con l’uscita di Ladislav Krejci si avvicina l’inserimento del diciottenne Aaron Hickey come riserva di Mitchell Dijks.

Il Bologna prova a battere la concorrenza di Aston Villa e Bayern Monaco e l’ultima offerta va in questa direzione. Il club rossoblù ha l’accordo con l’Hearts of Midlothian per circa 2 milioni di euro – ha già fatto visitare le strutture a Hickey, lo ha fatto anche il Bayern Monaco – ma gli avrebbe offerto un contratto quinquennale a salire, superiore a quello che avrebbe proposto l’Aston Villa. Hickey qui potrebbe fare la prima riserva di Dijks, ruolo che al Bayern non avrebbe. Per questo motivo l’affare appare vicino.

Fonte – Corriere di Bologna.