Guardian – Urbanski tra i 60 talenti più promettenti

Urbanski tra i più promettenti talenti europei

Si tratta di una lista che comprendente i giocatori nati dal 2004 in avanti, dove ovviamente figura Gavi, visto mercoledì sera in Italia-Spagna di Nations League. Ma tra i sessanta c'è posto anche per un giocatore del Bologna, fortemente voluto da Daniele Corazza, Walter Sabatini e Riccardo Bigon. Si tratta di Kacper Urbanski, che ha debuttato in Serie A a maggio scorso e ora è impegnato nella nazionale under 19 polacca.