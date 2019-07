GdS – Skov Olsen in dirittura d’arrivo

Il timore per il mancato approdo del giovane danese Andreas Skov Olsen può ormai dirsi superato. Dopo che nelle scorse settimane il ragazzo aveva sostenuto le visite mediche di rito, si è preso una pausa di riflessione che è stata mal interpretata. Skov Olsen, su cui c’erano gli occhi di diverse squadre europee, ha preferito il Bologna alla destinazione Bayern Monaco, probabilmente per la possibilità di avere più spazio in campo. Nella giornata di ieri ha salutato i compagni del Nordsjaelland e oggi è atteso a Bologna per la firma, pronto per lui un quinquennale da 800 mila euro a stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.