GdS – Bologna, addio Bonifazi: è della Spal

Il Bologna ci ha provato in tutti i modi, attendendo il momento giusto, ma non è andata: Kevin Bonifazi non vestirà rossoblu. Il difensore centrale ha infatti deciso di tornare ad indossare la maglia della Spal, con cui già la scorsa stagione era stato protagonista. Il ragazzo ha firmato con i ferraresi un contratto di 5 anni ad un milione netto a stagione. L’accordo tra Spal e Torino è stato raggiunto ieri pomeriggio, e i dettagli limati in serata: Bonifazi arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro, più una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Oggi le visite mediche, e poi la firma del contratto. Dovesse già svolgere in giornata il primo allenamento, potrebbe addirittura esser convocato da Semplici per la sfida di domani proprio contro i felsinei.

Niente da fare dunque per il Bologna, che dovrà cercare altrove. Non sarà Bonifazi il rinforzo che vuole Mihajlovic per la difesa, ma nemmeno Lyanco: il Toro ha alzato un muro, il brasiliano è incedibile. Continua dunque la ricerca dei rossoblu per un difensore centrale o un terzino sinistro, ma il cerchio si stringe.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”