Gazzetta – Squadra rivoluzionata in un anno: è lo specchio di Motta

Nel giro di un anno la squadra è stata rivoluzionata a immagine e somiglianza del suo tecnico e Gazzetta prende ad esempio la formazione che l'1 settembre 2022, con Mihajlovic alla guida, pareggiò in casa con la Salernitana: Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Dominguez, Schouten, Vignato, Cambiaso; Sansone, Arnautovic. Di quella formazione ne sono rimasti tre di cui uno lungodegente. E allora via alla rivoluzione che il Bologna ha fatto praticamente a costo zero, per la felicità dell'amministratore delegato Claudio Fenucci e del proprietario Joey Saputo. Ci sono circa 50 milioni di spesa con gli innesti di 14 giocatori, e ce ne sono altrettanti di incassi con 9 cessioni. E poi va aggiunto il monte ingaggi che si abbasserà per effetto delle uscite degli emolumenti più alti come Arnautovic, Sansone e Soriano. Davanti, inoltre, c'è il regista offensivo con il numero nove che è Joshua Zirkzee, prototipo perfetto per il calcio di Motta. E nel caso dovesse mancare? Via al falso nove come successo un anno fa con Sansone.