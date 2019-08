Gazzetta – Proposto Acquah

Il Bologna continua la caccia al centrocampista, e in attesa di fare la scelta giusta rifiuta qualche proposta.

E’ il caso, come riportato da Gazzetta, di Afriye Acquah. Il centrocampista, allenato a Mihajlovic al Torino, sarebbe stato proposto alla dirigenza del Bologna, ma la risposta è stata ‘no grazie’. Ieri c’è stato un maxivertice a Casteldebole tra Bigon, Fenucci, Sabatini e Di Vaio, ovviamente si cerca sul mercato il sostituto di Pulgar, ma nel frattempo è arrivato il no ad Acquah e la possibile conferma di Kingsley. Per quanto riguarda l’attacco, Santander appare intoccabile, ma se arrivasse una offertona gli scenari potrebbero aprirsi.

Sempre su Gazzetta anche un punto sullo staff di Mihajlovic, che in questa fase lo sta sostituendo nel migliore dei modi. Tanjga, De Leo, Marchini, Pasquali e Lamberti. ‘Musica, telefonate, tattica e video, l’armata di Sinisa’ – si legge su Gazzetta – ‘Sono gli inviati di Mihajlovic sul campo, uno staff che lo rende presente’.