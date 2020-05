Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre meno rossonero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nei piani di Gazidis non vi è infatti il rinnovo dello svedese.

Non considerato una priorità e strettamente legato alla permanenza di un Maldini sempre più lontano da Milanello visto l’immente arrivo di Rangnick, lo svedese non appare più come incedibile e apre a degli spiragli di mercato.

Fonte: Gazzetta dello Sport