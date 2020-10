Gazzetta – Mihajlovic spiazzato

L’edizione odierna di Gazzetta apre con l’ultimo giorno di mercato senza botti per il Bologna.

‘Bologna a secco, Miha spiazzato’ si legge sul quotidiano che sottolinea i rebus dell’allenatore con una rosa in emergenza in difesa e risultati figli di tanti gol sbagliati e tanti presi. ‘La sconfitta di Benevento, il finale di mercato senza acquisti: dietro è emergenza per gli infortuni’ scrive Gazzetta. Sono poi 4 i punti delicati sottolineati dal quotidiano: 1 In una settimana perse quattro pedine, 2 La squadra subisce reti da 36 partite, 3 Il paradosso del centravanti: c’è ma non c’è, 4 Il gioco funziona, Sinisa fa miracoli ma…non segna.