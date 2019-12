Gazzetta – Kulusevski allontana Di Marco?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, l’Inter vorrebbe portare Dejan Kuluveski in nerazzurro già dal mercato di gennaio. I contatti con l’Atalanta sono positivi ma bisogna trovare anche l’accordo con il Parma dove il giocatore è in prestito.

Gli emiliani infatti non vogliono privarsene da subito ma sono comunque disposti ad ascoltare le potenziali offerte dell’Inter. Il nome più caldo che potrebbe sbloccare la trattativa è quello di Federico Di Marco, ex Parma nella passata stagione e obiettivo dichiarato del mercato rossoblu. Il giocatore gradirebbe la destinazione vista la stagione precedente dove si è imposto come titolare sulla corsia sinistra. Adesso quindi la palla passa al Parma che nelle prossime settimane dovrebbe prendere una decisione definitiva. Di Marco quindi si allontana,il Bologna resta in attesa pronto a valutare nuove alternative