Gazzetta – Julio Cruz a Bologna per due giocatori: Sartori ci pensa per l’estate

L'ex attaccante del Bologna avrebbe posto all'attenzione della dirigenza due profili. Il primo riguarda l'attacco e sarebbe suo figlio Juan Manuel, 23 anni in forza al Banfield e che Cruz cerca di portare in Europa. L'altro profilo invece era presenta ieri a Casteldebole e si tratta del difensore centrale di 23 anni Gregorio José Tanco, sempre del Banfield. Entrambi sono assistiti di Cruz e si è intavolato un discorso preliminare con Sartori ma gli affari saranno possibili, eventualmente, solo in estate.