Gazzetta – Ingaggio ridotto? Bernardeschi dice sì

L'operazione resta difficile ma non è una suggestione, è qualcosa di più. Tanto di più che il campione d'Europa con la nazionale sarebbe disposto al prestito di un anno a Bologna con ingaggio ridotto a 1.5 milioni più bonus, ovvero il tetto massimo fissato dal club rossoblù. A Toronto guadagna oltre 4 milioni ma la voglia di tornare è tanta anche per un semplice motivo: la nazionale. Bernardeschi ha in mente di riconquistare l'azzurro e il rossoblù sarebbe l'ideale per farlo. Il Bologna studia pro e contro, rischi e benefici e il più dubbioso sarebbe Thiago Motta, non completamente convinto dell'operazione.