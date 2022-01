Gazzetta – Il recupero di Schouten deciderà il mercato

Le condizioni di Schouten deciderano il mercato

Il mediano olandese ha nel mirino l'Empoli dopo la sosta e in questi giorni dovrà dare segnali concreti verso un ritorno in pianta stabile. I problemi del girone di andata, dolore all'anca, solo 115 minuti giocati, dovranno essere risolti per evitare un'altra operazione di mercato in entrata oltre Aebischer. In tal caso il Bologna terrà Schouten e Viola e farà arrivare lo svizzero, se invece Schouten non fornirà garanzie servirà un altro mediano.