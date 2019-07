Gazzetta – Il punto sul mercato

Sono giornate in cui si attendono diverse ufficialità per il Bologna. Nella giornata di ieri è stato annunciato l’arrivo di Jerdy Schouten dall’Excelsior, mentre la trattativa che porterà Andreas Skov Olsen agli ordini di Mihajlovic è in dirittura d’arrivo: manca solo l’ufficialità. Lo stesso discorso vale anche per i due difensori che andranno a completare, almeno per il momento, il reparto difensivo: Denswil e Tomiyasu; il difensore olandese è atteso nella giornata di oggi in sede mentre il centrale giapponese ha speso parole al miele per la società e la città ai media locali. Per il centrocampo si continua a monitorare Obiang del West Ham.

Terzo atto per Palacio al Bologna: nella giornata di ieri infatti è giunta la comunicazione del rinnovo del contratto per un altro anno, fondamentale per la permanenza del Trenza, nonostante l’offerta dell’Atalanta, la possibilità di lavorare ancora assieme a Mihajlovic. Infine ieri in casa Bologna era presente il manager di Donsah e Kouamé, ma resta per ora un mistero se per parlare del centrocampista del Bologna o dell’attaccante del Genoa, chissà, magari di entrambi.