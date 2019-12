Gazzetta – Ibrahimovic saluta il Bologna, andrà al Milan

Zlatan Ibrahimovic ed il Milan,un matrimonio che alla fine si farà. Ci aveva creduto il Bologna che sperava nell’arrivo dello svedese visti i buonissimi rapporti con Mihajlovic. Dopo il passo indietro ufficiale di ieri,con Sabatini che aveva apertamente dichiarato l’esclusione del Bologna nella corsa al 38enne di Malmö, secondo la Gazzetta dello Sport Ibrahimovic è pronto a firmare con il Milan. Per quello che sarebbe un clamoroso ritorno in maglia rossonera però manca ancora qualcosa: si discute infatti riguardo la durata del contratto. Elliot offre sei mesi con un prolungamento di contratto automatico legato al raggiungimento di obiettivi stagionali come la qualificazione per la prossima Champions League mentre lo svedese chiede un contratto più alto dal punto di vista economico per la durata di diciotto mesi. Nei prossimi giorni il giocatore è atteso a Milano dove incontrerà Maldini e Boban insieme al suo agente e cercherà di sciogliere gli ultimi nodi contrattuali per quello che si preannuncia essere come il primo grande botto di mercato della sessione invernale.