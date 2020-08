Gazzetta – Dijks non è intoccabile

Un mercato in entrata finanziato anche dalle cessioni, soprattutto per il talento ucraino Supryaga, primo obiettivo della dirigenza rossoblù.

L’edizione odierna di Gazzetta fa tre nomi di giocatori che potrebbero uscire per accumulare un tesoretto per Supryaga. C’è ovviamente Federico Santander, che dovrà fare spazio a un nuovo innesto in avanti, ma anche Andreas Skov Olsen che non ha mantenuto le aspettative dopo il tira e molla di un anno fa e, a sorpresa, pure Mitchell Dijks, che avrebbe delle richieste sul mercato. In quel caso potrebbe tornare buono Marchizza.