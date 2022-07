Gazzetta – Colpo per la Primavera: preso Mmaee dallo Standard

Il Bologna continua la ricerca per un vice Arnautovic ma per il momento piazza un colpo per la Primavera.

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il Bologna ha prelevato a parametro zero Camil Mmaee dallo Standard Liegi, punta del Marocco classe 2004 che ha già debuttato in prima squadra.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, anche Gazzetta riporta l'offerta del Rennes da 18 milioni per Arthur Theate, soldi che potrebbero rappresentare un gruzzoletto per acquistare il vice Arnautovic e il vice Medel.