Gazzetta – Bologna, no a Sassuolo e Psv per Svanberg

Il Bologna ha resistito quest’estate all’assalto di tre club per Mattias Svanberg.

Lo riporta l’edizione odierna di Gazzetta che titola così: “Quei no a De Zerbi, Parma e Psv: il Bologna si gode il suo vichingo”. Rifiutate le offerte dei tre club nell’ultima sessione di mercato, il Bologna ha puntato su Svanberg che negli occhi di Sinisa può diventare il Milinkovic-Savic della Lazio. Contro il Napoli, lo svedese è in ballottaggio con Dominguez per essere la spalla di Schouten. Tra le convocazioni potrebbe rientrare anche il figlio d’arte Mattia Pagliuca.