Gazzetta – Bologna, la svolta

Svolta Bologna per Gazzetta

Anche Gazzetta dello Sport ritorna sulla conferenza stampa di presentazione di Giovanni Sartori come nuovo responsabile dell'area tecnica.

La rosa titola 'Bologna, la svolta', Saputo è ambizioso: "Sartori una garanzie, Arnautovic resta", con il patron che aggiunge 'Sinisa con noi'. Intanto Sartori punta la Coppa Italia: "Si può". Il diktat del presidente è chiaro: "Voglio 52 punti, non ho paura di investire ma voglio un ritorno". Ma c'è la grana Svanberg, con il neo diesse Di Vaio che ammette: "Non siamo in linea con il suo procuratore, troveremo una soluzione".