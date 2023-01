Gazzetta – Assalto a Reabciuk

Con Kasius fuori dai piani di Motta e con l'idea di spostare Cambiaso a destra, serve al più presto l'innesto di un terzino sinistro per riformare due coppie in fascia. Per Gazzetta il Bologna sta andando forte su Oleg Reabciuk, che è valutato 5 milioni dall'Olympiakos mentre Giovanni Sartori si attesta sui 3.5 milioni di euro in prestito con obbligo condizionato. Prima offerta rifiutata ma il moldavo sarà tema del summit di mercato di oggi con l'amministratore delegato Claudio Fenucci dato che il primo obiettivo, che è Josh Doig, costa troppo e dunque diventa Reabciuk la pista più concreta.