Gavillucci: “L’episodio del rigore a Bologna non metterà mai d’accordo tutti”

In occasione della moviola per TuttoMercatoWeb , l'arbitro Claudio Gavillucci è intervenuto per dire la sua in merito all'ultima giornata di campionato e non è mancato la sua opinione in merito all'episodio arbitrale che portato al rigore - poi sbagliato da Osimhen - in favore del Napoli a seguito del tocco di mano di Calafiori nell'area di rigore del Bologna .

Secondo l'arbitro di Latina, "il tocco del difensore del Bologna sul tiro di Kvaratskhelia è da considerarsi una deviazione e non un'autogiocata, il movimento del difensore è congruo con il gesto atletico che sta effettuando (è in caduta), il braccio è sotto la linea della spalla, ma leggermente largo. Infine la distanza tra la deviazione inaspettata e repentina e il tocco con il braccio del difensore è ravvicinata". Ciò andrebbe dunque ad indicare una situazione in cui "siamo in presenza di un episodio complicato che non metterà mai d’accordo al 100% tutti quanti, motivo per cui, anche se personalmente avrei preferito non vedere assegnato questo calcio di rigore, non considero un errore fischiarlo". Di conseguenza, per Gavillucci è stato corretto da parte di Irrati non richiamare Ayroldi per rivedere al VAR la decisione che aveva preso sul campo.