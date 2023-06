Garics sponsorizza Lucumi al Napoli: “Meglio lui di Danso”

Si è parlato del classe 1998 Danso del Lens, ma nelle ultime ore anche il nome di Jhon Lucumi è stato accostato al club di De Laurentiis dopo una bella stagione al Bologna. Sartori lo ha pescato dal campionato belga e il difensore colombiano si è subito adattato alla Serie A. Interrogato sull'argomento, l'ex terzino destro di Bologna e Napoli Gyorgy Garics ha sponsorizzato il difensore rossoblù: "L'erede di Kim? Chiunque arrivi avrà difficoltà e non è per niente facile acquistare un giocatore dal rendimento del coreano - le sue parole - Danso ha più o meno le caratteristiche di Kim: forte fisicamente, di testa, abbastanza veloce e possente, ma non so se riuscirà a integrarsi subito nel calcio italiano. Forse Lucumì sarebbe meglio, ha disputato una buona stagione a Bologna, conosce già la serie A".