Galeone: “Se fossi stato nella Juve avrei preso Arnautovic”

Grande amico di Max Allegri, Giovanni Galeone ha parlato della situazione in casa Juventus a due giorni dalla fine del mercato. Si è parlato molto di innesti in avanti con l'ipotesi di scambio Lukaku-Vlahovic, ma alla fine il serbo è rimasto segnando due gol nelle prime due partite di campionato, ma Galeone avrebbe preferito un sostegno e lo aveva individuato in Marko Arnautović: