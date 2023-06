Fusco e Righi ripartono dalla Spal: Tacopina li ha scelti per la Serie C

Ripartono dalla Serie C Filippo Fusco ed Emanuel Righi. L'ex direttore sportivo del Bologna ai tempi della Serie B con Albano Guaraldi, prima che sbarcasse la proprietà Nordamerica, riparte da Ferrara con il ruolo di direttore dell'area tecnica della Spal. Il dirigente campano sarà affiancato da Emanuel Righi, vecchia conoscenza delle radio bolognesi e da tempo diesse a tutti gli effetti. Dopo aver collaborato a Verona e Mantova i due lavoreranno assieme per riportare la Spal in Serie B com Joe Tacopina, altra vecchia conoscenza bolognese: