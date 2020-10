Forchielli su Saputo: “Vivo col terrore che si stanchi”

[tps_title] [Crisi/tps_title]

Esperto di economia, imprenditore, tifoso del Bologna. Alberto Forchielli aveva consigliato a Joey Saputo mesi fa di sfruttare la pandemia per investire ulteriormente, in una fase dove altri avrebbero fatto fatica non avendo la stessa solidità finanziaria del canadese. Ma poi è arrivato il bilancio del Bologna che recita un meno 40 milioni…Le parole di Forchielli a Repubblica: “Joey è un maratoneta – ha affermato – Ci vuole della voglia a spendere tanto e arrivare decimo, però l’operazione sullo stadio dimostra che il portafoglio è di grande respiro. Penso si debba partire subito con i lavori emigrando in un’altra città per velocizzare i tempi”.