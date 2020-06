Fenucci: “Vorrei un Bologna internazionale. Dirigenza? Confermiamo Sabatini e Bigon”

Il sogno è esportare il Bologna in Europa, farlo diventare un simbolo internazionale dell’Emilia Romagna. A dirlo è l’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci in una chiacchierata a tutto tondo al Resto del Carlino. Si parte dalla crescita della squadra:

“Come squadra ci siamo, vogliamo farla crescere per esportare Bologna – ha affermato – L’Emilia è una terra di imprese e di esportazione e anche come club di calcio vogliamo essere in linea con questa strategia”.