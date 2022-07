Fenucci: “Fatta per Cambiaso, Svanberg va al Wolfsburg. Arna? Resta incedibile”

"Cambiaso è una operazione vicina alla chiusura, arriva in prestito secco, Svanberg sta partendo per fare le visite mediche in Germania - le parole di Fenucci - Quest'ultima è stata una operazione complicata vista la scadenza al 2023 del suo contratto, abbiamo cercato di resistere difendendo il valore del calciatore. E' stata una buona operazione per entrambi i club".