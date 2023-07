Donsah riparte dalla Turchia, Destro nel mirino della Reggiana: gli ex e il mercato

Godfred Donsah, per esempio, è in Turchia da un anno e mezzo e dopo la sfortunata esperienza al Malatyaspor, sconvolta dal terremoto, è pronto a ripartire un gradino più sotto. Il centrocampista classe 1996 ha firmato in Serie B turca con il Sanliurfaspor. Novità anche per Mattia Destro. Accostato qualche settimana fa al Verona, l'ex punta di Bologna, Milan, Roma e Genoa è seguito dalla Reggiana, neo promossa in Serie B e con alla guida il neo allenatore Alessandro Nesta.