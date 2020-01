Donadoni, non solo Dzemaili: c’è anche Masiello

Roberto Donadoni a caccia di rinforzi per il suo Shenzhen, retrocesso qualche settimana fa in Cina.

Oltre a Blerim Dzemaili, si parla di un accordo imminente, lo svizzero è rimasto in panchina anche domenica e l’affare appare in dirittura d’arrivo, l’ex tecnico rossoblù avrebbe richiesto anche il difensore Andrea Masiello dell’Atalanta. Sullo svizzero c’è chi assicura che la decisione sia ormai presa, liberando il Bologna di un ingaggio pesante di un giocatore meno futuribile rispetto a Schouten e Svanberg su cui i rossoblù puntano, mentre per il difensore la riflessione è ancora in atto. Il centrale infatti avrebbe ancora mercato in Serie A.