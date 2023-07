Dominguez via solo per le coppe. La situazione

Il Nico pensiero non chiude la porta al mercato, ma nemmeno al rinnovo. Insomma, resta nel limbo e l'estate sarà appassionante con rumors e voci a susseguirsi. L'ultimo contatto diretto con il club, Nico cit, è stato ad aprile per quanto riguarda il rinnovo, con una piccola distanza da colmare tra offerta, circa 1.5 più bonus, e richiesta, circa 2. Se ne sta occupando il suo agente Pablo Sabbag ma per ora la firma non è arrivata. Si tiene aperta una pista di mercato nel caso in cui un club importante per le coppe europee si dovesse fare vivo. Si è mosso il Fenerbahce, pronto a offrire 8 più bonus, offerta bassa, ma la destinazione forse non è così attrattiva per Nico che dunque aspetta. La sensazione è che non tutte le squadre che fanno le coppe potrebbero risultare affascinanti nella mente di un giocatore che a Bologna è leader e Motta lo ha issato capitan futuro della squadra. Di certo il Milan suonerebbe diversamente, ma per ora niente di concreto se non un interessamento e i rossoneri stanno chiudendo per Reijnders, anche se Nico potrebbe diventare una opzione se uscisse Pobega e con il nome di Ballo Touré in gioco per il ruolo di terzino in rossoblù. Insomma, Dominguez ancora a Bologna a meno di una offerta di un club prestigioso con ribalta internazionale. La partita resta aperta in entrambe le direzioni.