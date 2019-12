Dominguez in viaggio verso Bologna

Sta per raggiungere finalmente lo zero il countdown per Dominguez a Bologna. Il giocatore nelle prossime ore sarà in città e già da lunedì sarà insieme ai nuovi compagni, agli ordini di Mihajlovic.

Sui propri social infatti, il giocatore argentino ha postato una foto di lui insieme alla fidanzata. I due si trovano su di un aereo. Nessuna spiegazione, giusto due cuori, uno rosso e l’altro blu. L’ultimo segnale di un giocatore pronto a diventare protagonista sotto le Due Torri.