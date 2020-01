Piccolo intrigo di mercato sull’asse Lecce–Bologna.

Stasera chiude la sessione invernale di calciomercato ma il Lecce, secondo Gianluca Di Marzio, starebbe per chiudere la trattativa per il passaggio in Puglia di Neuhen Paz dal Bologna. L’argentino è tra i convocati della gara di domani con il Brescia ma a breve potrebbe essere un nuovo giocatore giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro.