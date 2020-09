Di Marzio – Ottimismo per Supryaga-Bologna

Stasera Vladyslav Supryaga sarà di nuovo in campo con la Dinamo Kiev per il preliminare di Champions contro il Gent, ma tiene banco la trattativa per il suo eventuale passaggio al Bologna.

Da ieri i rumors di mercato parlano di una nuova offerta del Bologna che si sarebbe alzata a 12 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto, con cauto ottimismo da Casteldebole sulla riuscita della trattativa. Anche per l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ci sarebbero stati passi avanti con la Dinamo Kiev, tanto che si conterebbe di chiudere nei prossimi giorni.